Countrylegende Charley Pride (86) overleden

Chaley Pride stond bekend als een pionier voor zwarte artiesten in de wereld van countrymuziek. Eind jaren zestig tot begin jaren zeventig had hij hitsingles als Kiss An Angel Good Mornin’, Is Anybody Goin’To San Antone en I’d Rather Love You.

Pride in The Johnny Cash Show (1970). Ⓒ Getty Images

Van 1967 tot 1987 had Pride 52 countryhits in de top tien, won hij talloze Grammy-prijzen en werd hij de best verkopende countryartiest van RCA Records.

Dit jaar nog, op 11 november, trad hij nog op met Kiss An Angel Good Mornin’ tijdens de CMA Awards in het Music City Center in Nashville. Hij werd daar geëerd met de Willie Nelson Lifetime Achievement Award.