Hoop in bioscoopwereld VS na heropening in staat New York

Toch laat een woordvoerder van de National Association of Theatre Owners (NATO) weten „dolgelukkig” te zijn met het besluit van gouverneur Cuomo dat in gebieden met lage coronacijfers de bioscopen aankomende vrijdag weer open mogen, zei het voor slechts 25 procent van de capaciteit met een maximum van 50 bezoekers per zaal.

„We weten dat we veilig kunnen opereren, en dat zullen we ook bewijzen”, aldus de zegsman tegenover Deadline. Hij hoopt dan ook dat de stad New York snel mag volgen. „We blijven samenwerken met de autoriteiten om de stad zo snel mogelijk open te krijgen, zeker nu zij zich realiseren hoe belangrijk dat is voor de wereldwijde box office. Hopelijk laten ze Manhattan snel heropenen als de besmettingsgraad daar binnen de gestelde grenzen valt.”

Eerder deze maand gaf de belangenvereniging van bioscoopexploitanten in de VS gouverneur Cuomo er de schuld van dat de release van Bondfilm No Time To Die is uitgesteld naar volgend jaar. De uitbaters voorspelden toen dat zolang bioscopen dicht zouden blijven in de staat New York, alle grote titels zouden worden uitgesteld. NATO-voorzitter John Fithian stelde in een interview met Variety toen zelfs dat studio’s bij hem hebben door laten schemeren dat als de bioscopen in New York opengaan, ze eerder uitgestelde releases mogelijk weer voor dit najaar op de planning zetten.