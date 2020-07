Jouman Fattal wachtte op brief van Zweinstein

Actrice Jouman Fattal brengt met haar stem de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling tot leven. Ⓒ Foto PR

Dat actrice Jouman Fattal (28) werd gevraagd de luisterboeken van Harry Potter in te spreken, was niet minder dan een meisjesdroom die uitkwam. „In mijn jeugd was ik een enorme fan”, vertelt ze. „De boeken gaan over een kind dat niet past in deze wereld, daar kon ik me helemaal in vinden.”