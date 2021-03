Paris Hilton: ’David Letterman vernederde me opzettelijk’

„Lettermans team vroeg al maanden of ik in de show wilde komen, maar ik weigerde dat steeds omdat ik niet over mijn tijd in de gevangenis wilde spreken. Ze bleven maar aandringen en op een gegeven moment zou er een nieuw parfum van mijn eigen merk uitkomen, wat een mooie gelegenheid was. We hadden de deal gemaakt om het alleen over mijn werk te hebben, dus ik voelde me veilig en keek ernaar uit. Daarbij was ik al jarenlang een van zijn gasten, dus we kenden elkaar ook goed”, aldus Paris.

Hilton was te goed van vertrouwen, zegt ze, want Letterman gooide er na een paar minuten praten de vraag in: ’Zeg, hoe was dat nou om in de gevangenis te zitten?’. „Ik was totaal overdonderd, zeker omdat hij maar bleef pushen. Ik werd er heel ongemakkelijk van en kreeg echt het idee dat hij me opzettelijk wilde vernederen. Het was zo gemeen allemaal. Tijdens een reclamebreak keek ik hem aan en zei: ’Hou hiermee op, je hebt me beloofd hier niet over te praten’. Maar zodra de camera’s weer liepen ging hij gewoon door. Toen nam ik mezelf voor om nooit meer terug te keren bij zijn show en dat heb ik hem ook verteld.”

Letterman bood later zijn excuses aan en stuurde een doos wijn naar Paris, die verder geen aandacht meer aan het incident wilde besteden.