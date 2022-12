Martin Garrix duikt de studio in voor muziek tv-serie

Voor de Nederlander is het de eerste keer dat hij de muziek voor een tv-serie verzorgt. De dj mag de naam van de serie nog niet delen, wel is bekend dat er acht afleveringen komen. De rest van het jaar is Garrix nog op tour in onder andere Singapore en Dubai.

Garrix bracht recent nog nieuwe muziek uit. Voor het spel Marvel Snap op mobiele apparaten maakte hij in samenwerking met JVKE het nummer Hero. Het kaartspel kwam recent uit, maar moest nog van muziek worden voorzien en daarvoor werd Garrix gevraagd.