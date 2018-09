'Brooklyn Beckham bedrogen'

De 15-jarige zoon van David en Victoria Beckham was verwikkeld in een ontluikende romance met actrice Chloe Moretz (17). De twee werden steeds vaker samen gespot.

Chloe nam Brooklyn eerder deze week nog mee naar een première van haar nieuwe film If I Stay maar werd, zo melden Britse media, gisteren in New York hand in hand gespot met een aantrekkelijke student. Deze Julian Moraes is geen onbekende voor Chloe; ze liet in december al weten hem erg leuk te vinden...

De jonge actrice kondigde in een eerder interview aan niet in liefde, maar wel in lust op het eerste gezicht te geloven. Die uitspraak lijkt ze weer waar te maken.