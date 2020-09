Alyssa Milano nog steeds niet hersteld van corona

„Er zijn nog steeds aanhoudende effecten”, vertelde ze aan Yahoo! Entertainment. „Het voelt alsof ik nog steeds kortademig ben. Ik heb nog steeds hartkloppingen. Ik heb een hoge piep in mijn oor en mijn haar valt uit. ”

Eerder liet Milano al weten dat ze het gevoel had dat ze doodging en zich lange tijd hondsberoerd voelde. „Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Alles deed pijn. Het was alsof er een olifant op mijn borstkas zat. Ik kon nauwelijks ademen en kon mijn eten niet binnenhouden. In twee weken viel ik 4 kilo af. Ik was compleet in de war en had koorts. De hoofdpijn was verschrikkelijk. Ik had alle symptomen van COVID-19.”

Ze dringt er dan ook op aan dat iedereen een mondkapje draagt en afstand houdt, zodat niemand hoeft mee te maken wat zij heeft meegemaakt. „Zorg alsjeblieft voor jezelf. Was je handen, draag een masker en houd afstand. (...) Ik wil dat je weet dat deze ziekte geen hoax is. Ik dacht dat ik doodging, zo voelde het.”