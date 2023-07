Premium Het beste van De Telegraaf

’Gunstige uitkomst, op een paar verliezers na’ Na radioveiling even zoeken naar je favoriete zender: ’Luisteraars zijn gewoontedieren’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Volgens mediaondernemer Erik de Zwart (kleine foto links) en radioanalist Patrick Kicken is Kink FM, de veroorzaker van deze veiling, de grootste verliezer. Ⓒ Getty Images, ANP/HH

Het is straks even zoeken voor de luisteraar naar zijn of haar favoriete radiostation. In september zul je voor zenders als Radio 10 en Veronica even aan de knoppen moeten draaien. Dat is het gevolg van het herindelen van het radiolandschap na de veiling die donderdag werd afgehamerd en die 152,8 miljoen euro opleverde voor de staatskas. Slam! en Sublime zijn dadelijk niet meer te ontvangen op FM en er komt een nieuw financieel radiostation naast BNR Nieuwsradio.