Dennis Schouten: ’Ik eet met kerst bij Wilfred Genee’

Aan Jan Roos vertelt hij: „Weet je waar ik tweede kerstdag naartoe ga? Ik ben uitgenodigd door de familie Genee en dat vind ik hartstikke leuk. Ja, echt, dat is toch hartstikke leuk?” Daar is Roos een andere mening over toegedaan: „Jij moet je zo langzamerhand echt doodschamen. Wilfred heeft echt helemaal niemand meer over hè, na dat hele debacle?”

Hij doelt op de rel die ontstond toen Wilfred Genee overhoop lag met Johan Derksen en René van der Gijp na een speciale uitzending over racisme. Volgens Dennis Schouten heeft dat echter geen afbreuk gedaan aan de populariteit van Genee. „Nee, dat is niet waar. Iedereen stond in de rij en ik stond bovenaan de lijst om mee te gaan met kerst. Lili is ook een heel aardige vrouw: toegankelijk en gevoelig.” Volgens hem zou er hert op het menu staan. „Wilfred, tot dan! Ik neem de drank mee.”