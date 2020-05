Duitse Oorlogswinter-acteur Dan van Husen (75) overleden

In Nederland was Van Husen waarschijnlijk het meest bekend als de Duitse officier Auer in de film Oorlogswinter.

Regisseur Martin Koolhoven reageert op Twitter op een bericht dat de Duitse acteur is overleden. „Ik heb dit ook gehoord. Goede vent. Ik heb met hem samengewerkt voor Brimstone en Oorlogswinter.”

De acteur speelde in tientallen spaghettiwesterns en speelde voornamelijk verschillende kleine rollen in films als Band of Brothers, Fellini Casanova en Enemy at the Gates. Tijdens zijn carrière werkte hij samen met sterren als Dakota Fanning, Jude Law en Lee van Cleef.