Modekoning Mart Visser kan prima zonder drank

„Ik voel mij zoveel beter”, legt hij enthousiast uit. „Ik heb een heel ander soort energie. Ik voel mij veel lichter in mijn hoofd, op een positieve manier. Ik voel mij heel helderder in de ochtend, my God!”

Visser was acht maanden geleden een tijdje ziek en dwong zichzelf toen niet te drinken. „Dat beviel eigenlijk ontzettend goed, en ik hield het heel gemakkelijk vol”, legt hij uit. „Ik zie nu opeens ook hoe belazerd mensen er, letterlijk en figuurlijk, bij zitten die drie glazen wijn op hebben. Dat stukje heb ik dus óók niet meer.”

Heel soms zijn er nog momenten dat de couturier in de verleiding denkt te komen. „Dan denk ik: ik zou nu graag een goede gin-tonic willen. Maar er zijn zoveel goede gingerbeers, en zoveel lekkere alcoholvrije biertjes.” Onlangs smaakten zelfs een paar slokken gin-tonic niet meer. „Het is me allemaal niet meer waard; ik hou het toch liever bij goed en gezond.”