Gaby Blaaser op zoek naar de liefde

Gaby is naar eigen zeggen al een tijdje toe aan een leuke relatie. „Alleen is het me in het dagelijks leven nog niet gelukt om ’hem’ te vinden. Toen ik werd gevraagd voor deze show was ik gelijk enthousiast. Zeg eerlijk; wie krijgt zo’n kans? Het is een modern sprookje”, aldus de voormalig GTST-actrice.

Op een nog onbekende droomlocatie in het buitenland leert Gaby straks een groep vrijgezelle mannen kennen. Via de ’rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Mannen kunnen zich nu opgeven via de site van RTL.

Kwetsbaar

Spannend vindt Gaby het allemaal wel. „Het schild dat ik om me heen heb gebouwd zal ik moeten laten vallen en ik ga me kwetsbaar opstellen om de liefde een eerlijke kans te geven. Ik wil er in ieder geval vol voor gaan”, zegt ze. „Men gaat een andere Gaby te zien krijgen, dan dat ze bijvoorbeeld op mijn socialmediakanalen zien. Dat is slechts één kant van mij.”

The Bachelorette is sinds 2003 in elf landen te zien. Naast Amerika zijn er ook versies in Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Roemenië, Zweden en Zwitserland.

In het verleden zijn er wel verschillende seizoenen gemaakt van The Bachelor in Nederland. Het laatste seizoen werd in 2017 uitgezonden op Net5.