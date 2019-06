Cuba Gooding Jr. aangehouden voor aanranding

De acteur, die zegt onschuldig te zijn, meldde zich donderdag zelf bij de politie. Volgens de raadsheer werkt Cuba volledig mee aan het onderzoek en hij verwacht dan ook dat de acteur wordt vrijgesproken.

De vrouw zegt zondag door Cuba in haar borsten te zijn geknepen in een nachtclub. De acteur liet woensdag al aan TMZ weten dat hij optimistisch is in de zaak en dat hij vertrouwen heeft in het juridisch systeem. Volgens hem is er ook een video-opname die moet aantonen dat hij onschuldig is.