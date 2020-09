Rolling Stones openen eigen merchandisewinkel in Londen

Ⓒ ANP/HH

Vanaf nu is het You Can Always Get What You Want. Fans van The Rolling Stones kunnen vanaf woensdag hun hart ophalen in een nieuwe zogenoemde flagship-store in Carnaby Street, hartje Londen. In de winkel met twee verdiepingen zijn exclusieve artikelen van de band te koop en uiteraard ook alle muziek van de Britse band die sinds 1964 hits produceert.