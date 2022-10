Premium Het beste van De Telegraaf

Geschat nalatenschap: 27.000.000.000 euro! Wie erft Mateschitz’ Red Bull-miljarden?

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

De schatrijke Oostenrijkse ondernemer Dietrich Mateschitz, de man achter Red Bull, overleed vorige week. Hij laat miljarden na, maar waar ze naartoe gaan... Ⓒ Getty Images

Tot het laatst stond Marian Feichtner aan de zijde van haar partner, de vorige week overleden Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Hoewel ze vader en dochter hadden kunnen zijn - hij 78, zij 39 - werden het geliefden. Onder haar perste de puissant rijke Oostenrijker in de laatste fase van zijn leven er nog uit wat er voor hem in zat. Maar... wat zit er nú in voor Marian Feichtner? Want wie erft de geschatte zevenentwintig miljard euro die hij nalaat?