Liep Youp van ’t Hek coronavirus op bij wedstrijd Ajax?

In zijn column in het NRC schreef Youp van ’t Hek afgelopen zaterdag nog dat hij die week ervoor, op zaterdag 7 maart, bij de Eredivisiewedstrijd van SC Heerenveen tegen Ajax was. De eerste coronapatiënten in Nederland waren toen al geconstateerd en het RIVM had al aangekondigd dat handen wassen belangrijk was om besmetting met het virus te voorkomen.

Maar de cabaretier schudde juist vele handen, zo blijkt uit zijn column. „Wat me opviel? Dat de Friezen me na afloop de hand schudden en feliciteerden met de overwinning. En ze wensten ons succes in de rest van de competitie. Even waande ik me op een andere planeet. Zoveel vriendelijkheid, zoveel beleefdheid, zoveel fatsoen. We schudden handen. Omdat dat nog mocht.”

In die column schreef hij ook sceptisch over hoe de wereld tot stilstand was gekomen en het op tv nergens anders over ging. „Ik kan geen virusdeskundige meer zien. Laatst wenste ik ze zomaar op een zwart moment allemaal een virus. Het schoot mijn boze hoofd uit. Ik schrok van die gemene gedachte en nam alles onmiddellijk terug. Maar, dacht ik toen ik bij zinnen was, ze mogen wel iets minder op tv. Ze zijn er nu vaker op dan Peter R. de Vries en Eus samen. En ze zeggen stuk voor stuk wat we al weken weten.”

Ook in eerdere columns was Youp van ’t Hek kritisch op alle commotie rond het virus. Wel erkende hij dat hij zelf in de risicogroep viel. En dus schreef hij ook lustig over zijn eventuele uitvaart. „Ik weet vooral hoe ik het niet wil. Ik hoef geen 21 hartsvrienden die me toespreken in een overvol theater. En absoluut geen Bill Clinton. Ik heb het over die engerd die samen met Prins Andrew de fijnzinnige bakvisfeestjes van Jeffrey Epstein vierde. Geestig dat die Andrew in tegenstelling tot zijn neefje Harry nog steeds prins genoemd moet worden. Over handen wassen gesproken.” Om te besluiten: „Soms snakt de wereld naar een rechtvaardig doch meedogenloos virus.”