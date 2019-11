Sinterklaasjournaal schopt leven Dieuwertje Blok in de war

Het Sinterklaasjournaal is ontzettend populair bij kinderen. Als ze Dieuwertje zien, heeft ze geen moment rust meer. En rust is wat de presentatrice graag wil. „Het is hard werken”, vertelt ze. „Daarom probeer ik als het kan mijn rust te pakken.”

Naast boodschappen doen is ook het reizen met de trein tijdens het Sinterklaasjournaal taboe voor Dieuwertje. Ondanks dat en de lange werkdagen wil ze het Sinterklaasjournaal niet missen.