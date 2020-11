Verboden liefde van leraar voor leerling

Karl Ove Knausgård (1968) wilde altijd al schrijver worden, maar lange tijd lukte dat niet. Totdat hij een huis huurde, zich vijftien maanden opsloot en met een lijvige roman debuteerde. De Noorse auteur won met zijn debuut Ute av verden in 1998 de belangrijkste Noorse literatuurprijs en is sindsdien een man van aanzien. De Nederlandse vertaling Buiten de wereld is onlangs pas verschenen en kan gezien worden als schrijfoefening voor zijn zesdelige succesvolle ego-reeks Mijn strijd.

Alle Knausgård-thema’s passeren in dit eerste boek de revue: een zoektocht van een man naar zichzelf, een getroebleerde vader-zoon relatie, literatuur als spiegel van de ziel en het schaamteloze verlangen naar pure liefde. Dat laatste krijgt in Buiten de wereld een uiterst controversieel karakter. Hoofdpersoon Henrik, 26, leraar op een school in het noorden van Noorwegen, verliest zich in een onbedwingbare verliefdheid op zijn 13-jarige leerlinge Mirjam, een passie die over grenzen gaat.

Alcohol verdooft de pijn

De uit drie hoofdstukken bestaande roman focust op die verboden liefde, op de tot mislukken gedoemde relatie tussen de ouders van de hoofdpersoon, en diens eigen ontwikkeling van dwarse puber tot volwassen man. Samen vormen ze een beeld van een stuurloze, egocentrische figuur, die zich graag wentelt in zijn eigen ellende. Alcohol verdooft daarbij zijn pijn, én zet hem aan tot daden waar hij later spijt van heeft. Schaamte is een overheersend gevoel in zijn bestaan.

Minutieus beschrijft Knausgård het leven en het gedachtegoed van de verteller in het boek. Een ode wellicht aan één van zijn favoriete auteurs, Marcel Proust, die met zijn zevendelige reeks Op zoek naar de verloren tijd hetzelfde deed. Ook bij de Noor komen de observaties en obsessies van zijn hoofdpersoon uitgebreid aan bod.

Verloren jeugd

In de verstoorde relatie van Henrik met zijn (eveneens) alcoholminnende vader ligt de bron van zijn grensoverschrijdende gedrag, zo wordt gesuggereerd. Henriks verloren jeugd is de motor achter zijn verlangen naar onschuld en puurheid. Zijn fysieke fascinatie voor de veel te jonge Mirjam is daar een uitwas van. Knausgård zoekt graag de controverse op en spaart daarbij niets en niemand. Ook in Buiten de wereld is hem dat uitstekend gelukt.

✭✭✭✩