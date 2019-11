Deze ster verrast met extreme Halloween-look

Het is Heidi Klum die weer flink uitpakt voor Halloween. De Duitse liet zich dit jaar omtoveren in de etalage van een winkel in New York, waar fans konden toekijken hoe een volledig team aan de slag was met haar Halloweenlook. Ze deed ook via social media verslag van de metamorfose, die zo’n twaalf uur in beslag nam. Met behulp van protheses en lichaamsmake-up veranderde Heidi in een ontveld wezen, dat bij elkaar gehouden leek te worden door schroeven en bouten.

Heidi Klum in haar Halloweenoutfit Ⓒ Hollandse Hoogte

De Halloweenfeestjes van het topmodel zijn legendarisch. Dit jaar is de twintigste editie, en Heidi begon al in augustus met de voorbereidingen voor haar verrassingsoutfit. Toen deelde ze op Instagram beelden waarop ze muisstil in lingerie poseerde, terwijl ze vanuit alle hoeken werd gefotografeerd. „Halloweenvoorbereidingen .... vertrek geen spier”, schreef het model erbij.

Vorig jaar kwam Heidi samen met echtgenoot Tom Kaulitz aan als Shrek en Fiona. De Duitse verkleedde zich eerder onder meer als Jessica Rabbit, een megavlinder, een ander ontveld menselijk lichaam, de weerwolf uit de Michael Jackson-clip Thriller en een bejaarde versie van zichzelf.

Heidi Klum en Tom Kaulitz vorig jaar als Fiona en Shrek Ⓒ Hollandse Hoogte