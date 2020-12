Medebedenker Murder, She Wrote overleden

Link werkte veel samen met Richard Levinson, met wie hij al sinds de middelbare school bevriend was. Na hun studie gingen de twee aan de slag voor radio en televisie, en kwamen zo onder meer terecht bij de serie Alfred Hitchcock Presents. Na de bescheiden televisiesuccessen Mannix en Ellery Queen bedachten de twee detective Columbo voor de gelijknamige serie waarvan in de jaren zeventig tien seizoenen gemaakt werden.

In 1984 ging het door Link, Levinson en Peter Fischer bedachte Murder, She Wrote van start, met Angela Lansbury in de hoofdrol van Jessica Fletcher, een schrijfster en amateur-detective. De serie won twee Emmy's en drie Golden Globes. Angela Lansbury gaf in 1996 na 264 afleveringen de brui aan haar televisierol, alhoewel ze wel nog vier keer terugkeerde als Jessica Fletcher voor Murder, She Wrote-films.

William Links kompaan Richard Levinson overleed in 1986. Als eerbetoon schreef Link een script gebaseerd op hun vriendschap. Die film, The Boys, kwam in 1991 uit met James Woods en John Lithgow in de hoofdrollen.