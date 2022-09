Erik de Zwart sceptisch over nieuwe start 3FM

„3FM heeft natuurlijk zijn eigen glazen ingegooid. Dat is wel duidelijk”, zegt De Zwart. „Je moet het ook wel heel erg bont maken, willen je luisteraars weggaan.” Volgens hem hebben de beleidsbepalers van de zender „iets niet helemaal begrepen.” Het 3FM-publiek bestaat volgens hem niet meer. „3FM heeft in de Randstad de wedstrijd al lang verloren. Alleen in de provincie is 3FM heel sterk, want daar zijn de commerciële stations bijna niet te ontvangen op FM. Als je dan alleen programma’s maakt voor de grachtengordel in Amsterdam, heb je iets niet begrepen.”

De Zwart denkt niet dat het verval van 3FM makkelijk tot stilstand kan komen, maar hij verwacht wel dat de nieuwe zenderbaas Menno de Boer gaat proberen er „een strakker station” van te maken. Hij heeft veel vertrouwen in de dj’s die overkomen van Radio 538. „Die weten wat het is om radio per strekkende meter te maken. Die gaan gewoon platen draaien en uren maken en niet te veel lullen.”

Het ontbeert de leiding van de de Publieke Omroep aan een visie over 3FM, vindt De Zwart. Hij zegt dat je allereerst een filosofie moet bedenken. „Wat moet het uitstralen, wat voor associatie hebben mensen op het moment dat ze de naam van het radiostation horen en wat voor associatie hebben ze als ze luisteren? En klopt die associatie met wat je uitzendt op de radio? Als je daar niet aan voldoet, heb je geen succesvol radiostation.”

