Inbrekers slaan hun slag bij Diddy

Vanwege het lopende onderzoek wil de politie geen uitspraken doen over eventuele arrestaties . Het is onbekend of er iemand thuis was ten tijde van de inbraak. Het was uiteindelijk een van Diddy’s medewerkers die het incident meldde bij de politie.

Het huis heeft veel emotionele waarde voor Diddy, omdat zijn ex Kim Porter hier in 2018 overleed. De twee waren dertien jaar samen, maar gingen meerdere keren uit elkaar. Ze kregen samen twee dochters en een zoon. De zanger brengt zijn tijd al maanden in Miami door vanwege het coronavirus, er moet dus iemand anders van de familie naar het huis gaan om te kijken of er spullen zijn gestolen.