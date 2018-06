'Nieuwe geliefde voor Gwyneth Paltrow'

Het gerucht dat de blondine is gevallen voor Glee-bedenker Brad Falchuk zweefde al een tijdje in de wandelgangen. Diverse ingewijden bevestigen nu tegenover Us Weekly dat de relatie tussen Gwyneth en Brad alles behalve zakelijk te noemen is.

Gwyneth en Brad zijn al jaren goede bekenden van elkaar dankzij Glee. Zij is sinds 2010 regelmatig te gast in de serie en speelde al in vijf afleveringen mee. De relatie tussen de twee jaar oudere tv-producent en Gwyneth begon zakelijk, maar zou inmiddels zijn veranderd in een hartstochtelijke romance. De twee brachten onlangs in het diepste geheim zelfs een romantisch weekendje door in Utah en hebben gelogeerd op het luxe resort Amangiri waar een overnachting 8000 dollar (bijna 6000 euro) kost.

In maart werd bekend dat Gwyneth en Coldplay-frontman Chris Martin hadden besloten om na een huwelijk dat meer dan tien jaar duurde uit elkaar te gaan. Er werd gefluisterd dat ze hun relatie nog een kans wilden geven, maar nu lijkt de 41-jarige Oscarwinnares toch echt door te zijn gegaan met haar leven. Gwyneth en Chris zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Ze hebben twee kinderen: dochter Apple (10) en zoon Moses (8). De Glee-bedenker heeft net als zijn blonde vriendin twee kids uit een eerder huwelijk. Hij was tot maart van vorig jaar getrouwd met ene Suzanne, weet Us Weeky.