Blunder televisiezender na dood Robin Williams

Nadat bekend werd dat de acteur zichzelf heeft opgehangen, gebruikte de zender beelden uit de film Good Morning, Vietnam bij het item.

In de gebruikte scène zingt Williams in zijn rol als diskjockey echter uit volle borst "waarom pakken ze geen touw en hangen ze me op?" Dat zorgde voor verontwaardiging bij veel televisiekijkers, waarna de zender er van langs kreeg op sociale media.

Channel 4 liet via Twitter snel weten spijt te hebben van het uitzenden van de scène. "We willen excuses aanbieden voor de ongepaste scène uit Good Morning, Vietnam in de programmering van vanavond. Het is nooit onze bedoeling geweest om iemand te kwetsen."