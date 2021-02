Volger ontrafelt mysterie pakketje Eddy Zoëy van bijna 73.000 euro

Met hulp van veel kijkers is hij nu wat meer te weten gekomen over wat er aan de hand is. Zo weet de presentator dat het bedrag de invoerkosten betreft, die je voor een pakketje uit het buitenland moet betalen.

Een van zijn volgers, die de presentator ’Ernst’ noemt, dacht met Eddy mee over de zaak en die deed een slimme ontdekking. Na veel heen en weer gereken in verschillende koersen, berekende Ernst dat Eddy zo’n 342 dollar zou moeten betalen voor zijn pakketje en invoerkosten, maar op het afschrift stond 342.324 dollar. „Iemand heeft het bedrag van 342 dollar willen aanpassen naar de dagkoers, dat was 324 dollar”, luidt de theorie. En dus is het waarschijnlijk dat hier een administratieve fout is gemaakt: in plaats van het bedrag van drie cijfers aan te passen, zijn er juist drie cijfers toegevoegd. Nog wat doorrekenen in yen, dollars en euro’s later, heeft Ernst het zescijferige bedrag terug weten te leiden naar wat Eddy in euro’s moet betalen om zijn wekkerradio mee naar huis te kunnen nemen.

Na al dat gegoochel met verschillende valuta heeft de muzikant zijn wekkerradio nog niet. Na een telefoontje met PostNL bleek zijn pakketje namelijk alweer onderweg naar Schiphol om teruggebracht te worden naar Japan. Snel wordt nu geprobeerd om het pakketje tegen te houden, zodat Eddy in een volgende video zijn aankoop aan Ernst en zijn volgers kan laten zien. „Wellicht heeft code rood voor mij dan nu een heel klein beetje geholpen en is het pakje nog in Nederland”, zegt Eddy hoopvol.