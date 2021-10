Dave Chappelle staat open voor gesprek met Netflix-medewerkers

Tot op heden is Chappelle door niemand binnen Netflix benaderd om te komen praten. Dit terwijl de trans-activist die de demonstratie tegen de komiek organiseerde, Ashlee Marie Preston eerder claimde ’dat Dave ervoor kiest niet op te komen dagen’.

Chappelle’s team zet grote vraagtekens bij die bewering, onder andere omdat hij in Londen was om op te treden en in zijn show al aangaf geen enkele discussie uit de weg te gaan met welke groep dan ook. Wel is de komiek van mening dat de medewerkers hem zelf moeten vragen voor een gesprek, nu hij een handreiking heeft gedaan. Dave meent dat empathie van twee kanten moet komen en dat het cancellen van mensen te allen tijde voorkomen moet worden.