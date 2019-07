Radio-dj Timur ontploft na clash met luisteraar

Dave vindt het in eerste instantie al merkwaardig dat hij op de zwarte lijst staat omdat hij ’nare taal’ gebruikt zou hebben. „Zeg, zijn daar wetten tegen?” Hij is wel een directe man, stelt hij, om dat meteen waar te maken met zijn volgende uitspraken. „Ik sta hier wel een beetje van te kijken. Maar misschien is het zelfbeeld van de dames en heren niet al te sterk en moet dat worden gecompenseerd door een beetje staatshoofdengedrag waarbij de minste kritiek wordt gezien als een aanval.”

Volgens Timur heeft Dave regelmatig kritiek geuit op dj’s van Radio 2, die volgens Timur ’ontzettend lieve mensen zijn’. Timur citeert collega Wouter van der Goes, die vindt dat Dave beter ’wat leuks kan gaan doen’. Maar dat schiet helemaal in het verkeerde keelgat bij zijn luisteraar. „Hoezo moet ik wat leuks gaan doen? Ik vind dat hij een vak moet leren en weet u waarom ik dat vind? Omdat ik belasting betaal voor die vent.”

Erdogan

Timur probeert Dave tot wat positieve uitspraken te verleiden, maar daar begint hij niet aan. „Hoezo moet ik dat soort dingen zeggen als ik ze niet vind. Jullie krijgen kritiek. Jullie zijn toch niet Erdogan, of wel?” De luisteraar voelt zich gekleineerd door de manier waarop hij telefonisch is behandeld wanneer hij belt om zijn beklag te doen. „Dan word ik zo afgepoeierd op zo’n arrogante Hilversumse manier.” Als Timur hem vraagt wat hij wil, is hij dan ook duidelijk: „Dat jullie allemaal op de keien gaan. Amsterdams voor ontslag. Dat is mijn mening.”

Timur probeert herhaaldelijk te vragen hoe Dave dan behandeld zou willen worden, maar krijgt niet het gewenste antwoord en ontploft dan plotseling. „Flappie! Je zit alleen maar keihard te schreeuwen tegen me en ik probeer g*dverd*mme een beetje netjes te blijven met je, maar het is g*dverd*mme onmogelijk. Ik snap wel waarom iedereen boos op je wordt.” En later: „Je krijgt wat je geeft, eikel.” Waarop Dave het ook voor gezien houdt: „Jij noemt me eikel. Zeg doe normaal jij, laat je nakijken. Je medicijnen zijn uitgewerkt.”

Zwaktebod

Op sociale media ontstaan al gauw twee kampen naar aanleiding van het fragment. Veel mensen vinden dat Timur de plank missloeg. „Dave heeft volkomen gelijk. Jullie nodigen zelf uit tot reacties via jullie achterlijke sms-dienst.” Ook vindt een ander dat Dave met ’wellicht direct, maar redelijk, beschaafd en met goede argumenten kwam’. „Om dan tot slot zelf te gaan schelden is een behoorlijk zwaktebod.”

Anderen snappen niets van Dave, die blijkbaar blijft luisteren naar Radio 2, terwijl hij zich aan iedereen ergert. Zij hebben respect voor het feit dat Timur toch zeven minuten naar hem heeft geluisterd. „Je praat ook werkelijk waar tegen een muur”

Even lijkt er een moment van zelfreflectie bij de dj, wanneer hij op iemand reageert: „Dit gesprek gaat over twee mannen die niet naar elkaar luisteren. Zo ontstaan ruzies. En oorlogen. En vermakelijke radiomomenten.” Maar ook op Twitter kan Timur zelf zich niet inhouden. Wanneer iemand hem ’engnek tumor’ noemt, reageert hij met scheldwoorden van hetzelfde allooi.

Iemand deelt dan ook een ongevraagd advies. „Neem even afstand. Denk na. Praat met een paar goede adviseurs. En reageer dan in het openbaar.”