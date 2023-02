Lucy Hale kampte jaren met alcoholprobleem: ’Diepste punt van de hel’

Hale zegt in het gesprek dat ze „een bingedrinker” was. „Ik had totale black-outs en wist een dag later niet meer wat ik had gedaan of gezegd.” De actrice moet „de hele tijd huilen” als ze het over haar levenspad heeft. Hale vertelt in het interview dat ze sinds haar twintigste probeerde nuchter te worden en dat ze een alcoholprobleem had vanaf haar veertiende, toen ze voor het eerst alcohol probeerde.

„Mijn tientallen dieptepunten liggen in het diepste punt van de hel”, zegt de actrice over haar pogingen om van de drank af te blijven. Uiteindelijk heeft ze toch de knop om weten te zetten. „Ik verdien meer uit dit leven, zei ik. Ik moet het op een andere manier proberen.”