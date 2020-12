Humberto Tan gaat Champions League presenteren

Het is nog niet duidelijk welke rol Tan precies krijgt, meldt een woordvoerder desgevraagd. „Hoe we de Champions League-avonden vorm gaan geven, gaan we de komende maanden bekijken”, stelt hij.

RTL maakte vorige week bekend vanaf najaar 2021 de uitzendrechten van de Champions League-wedstrijden over te nemen van Talpa. Talpa zendt vanaf de komende zomer wel de Europa League en de Europa Conference League uit. Beide licenties zijn voor drie jaar.