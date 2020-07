Rechtszaak Johnny Depp tegen The Sun begonnen

Verwacht wordt dat de zaak zo’n drie weken in beslag gaat nemen. De ex-echtgenote van Depp, Amber Heard, is ook aanwezig in de zaal.

Naar verwachting zullen ook twee andere ex-echtgenotes van Depp, Vanessa Paradis en Winona Ryder getuigen via een videoverbinding. Zij zijn opgeroepen door Depp. Paradis heeft al eerder verklaard dat Depp een liefdevolle, en zorgzame echtgenoot en vader was.

Vrijdag dienden advocaten van Depp een verzoek in om Heard te verbieden bij de rechtszaak aanwezig te zijn. Zij menen dat tijdens Depps verhoor Ambers bewijs betrouwbaarder zou zijn als zij niet in de zaal zou zitten. De rechter was het daar echter niet mee eens.