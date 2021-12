Oudste Britse transgender model April Ashley (86) overleden

Binnenland

Man (62) uit Hengelo omgekomen door sneeuwscooterongeluk in Lapland

Een 62-jarige man uit Hengelo is maandag overleden door een ongeluk met een sneeuwscooter in Lapland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan De Telegraaf. Achterop zat zijn echtgenote. Zij is opgenomen in een lokaal ziekenhuis.