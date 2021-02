Speculaties over toestand prins Philip na onverwacht bezoek prins Charles

Het bezoek heeft niet al te lang geduurd. Na een half uur vertrok de Britse troonopvolger weer. Charles moest er wel geruime tijd voor in de auto zitten. De reis van zijn woning Highgrove House in Gloucestershire naar het King Edward VII-ziekenhuis in Londen duurt meer dan twee uur.

Het bezoek is opvallend omdat Britten onder de huidige coronamaatregelen niet op bezoek mogen bij patiënten die in het ziekenhuis liggen. Prins Charles ging dan ook niet via de hoofdingang naar binnen. Op sociale media wordt daarom druk gespeculeerd of de toestand rondom Philip misschien slechter is dan het paleis heeft gecommuniceerd.

De 99-jarige hertog van Edinburgh werd dinsdag in het ziekenhuis opgenomen omdat hij zich onwel voelde. Vrijdag werd bekend dat hij nog zeker een week moet blijven. Het is niet duidelijk wat er precies met hem aan de hand is, maar hij is niet besmet met het coronavirus. Volgens bronnen dicht bij de prins voelt hij zich naar omstandigheden goed.

Koningin Elizabeth is niet bij haar man, maar thuis in Windsor Castle.