Paul Haenen gaat minderen met Troost TV

„Ik heb het nu dertig dagen achter elkaar gedaan”, aldus Haenen. „We gaan even iets minderen. Ik wil ook wat nieuwe scènes gaan schrijven. Wellicht dat we in een later stadium weer vaker gaan uitzenden.” Het is niet duidelijk of zijn alter ego Dominee Gremdaat, die vrijwel elke avond een troost-preek verzorgde, ook een korte break gaat nemen.

Veel cabaretiers, acteurs, zangers en schrijvers hebben inmiddels al meegedaan aan zijn initiatief, van Arjen Lubach tot Brigitte Kaandorp. Ook Linda de Mol en Shula Rijxman verschenen in de programma’s. De uitzendingen waren ook live te zien op regionale omroep NH.