'Tracy Morgan is een vechter'

Dat laat zijn advocaat Benedict Morelli weten bij de Today Show.

"Tracy heeft al vaker tegenslagen gehad in zijn leven en hij vecht hard om dit allemaal te boven te komen", vervolgt zijn advocaat. De acteur werd op 7 juni aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur van Wal-Mart die achter het stuur zat, was op dat moment al zo'n 25 uur op. Volgens advocaat wist het bedrijf dat hij te lang aan het werk was en zou daarmee medeverantwoordelijk kunnen zijn. "Ze moeten ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren", aldus Morelli die zegt bereid te zijn dit in de rechtzaal uit te vechten. Wal-Mart liet eerder weten aan het onderzoek mee te werken.

De 30 Rock-ster en drie collega's raakten ernstig gewond. Hij liep zelf onder meer een gebroken been en gebroken ribben op. Zijn mentor James McNair, die ook bij hem in de auto zat, overleefde het ongeluk niet.