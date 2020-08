SKO gaat voortaan ook totaal aantal kijkers publiceren

Het totale aantal kijkers ligt echter vaak veel hoger omdat niet iedereen het hele programma kijkt maar slechts een deel daarvan. Als mensen minimaal een minuut aaneengesloten hebben gekeken worden ze meegeteld bij het totaal.

Sjoerd Pennekamp, directeur van SKO, stelt dat er veel behoefte is aan meer inzicht. „Het aantal kijkers dat we nu vermelden in bijvoorbeeld onze dagelijkse top 25 wordt soms al geïnterpreteerd als het totaal aantal kijkers van een programma”, zegt hij. „We breiden onze rapportages daarom graag uit en voegen nu het daadwerkelijke totaal aantal kijkers toe. Zo ontstaat een nog completer beeld van het kijkgedrag.”

De totale aantallen kijkers worden nog niet overal vermeld. Voorlopig zal dat alleen voor het lijstje van de 25 best bekeken programma’s gelden. Deze lijst blijft ook gerangschikt op basis van het gemiddelde aantal kijkers.