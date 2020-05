’Moeder werd erg stil na emigratie’

Het gezin Assinck stapt aan boord van het schip dat hen naar een nieuw bestaan in Brazilië zou brengen. Ⓒ Foto Omroep Max

In het tweede seizoen van Vaarwel Nederland, dat vanaf dinsdagavond is te zien, vertellen ’gelukszoekers’ uit Israël, Zuid-Afrika en Brazilië hun verhaal. Zo’n landverhuizing werd lang niet altijd een succes. Deze reeks wordt ook stilgestaan bij geëmigreerde Nederlanders die gedesillusioneerd terugkeerden. „Met de kennis van nu zeg ik: we hadden nooit moeten gaan.”