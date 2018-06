Steven Seagal treedt op voor separatisten

Afgelopen weekend verscheen de actiefilmacteur op het podium met een vlag van de Pro-Russische separatisten in de Oekraïne, meldt persbureau AFP.

De bluesband van Seagal trad op voor een motorclub in Sebastopol. Het optreden volgde nadat Seagal zijn steun uitsprak voor Poetin en de separatisten.

Seagal zei dat hij naar de Krim was afgereisd omdat muziek mensen samenbrengt, zo meldde het Russische persbureau RIA Novosti. De acteur die beroemd werd met actiefilms als Under Siege en Above The Law staat inmiddels bekend als fervent Rusland-liefhebber.

In maart meldde Seagal in een Russische krant dat Poetins wil om de Russen in de Krim te beschermen redelijk is. Samen met Poetin promootte de acteur vechtsporten in Rusland en noemde de Russische president "een vriend die ik als broer beschouw".

Hij benadrukte verder zijn liefde voor Rusland door een Russisch paspoort te overwegen en door op te treden als vertegenwoordiger voor de Russische wapenfabrikanten Kalashnikov en ORSIS.