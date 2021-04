Jamie Foxx liet Snoop Dogg date van dochter intimideren

De acteur en zijn inmiddels 27-jarige dochter Corinne zijn samen te zien in de nieuwe sitcom Dad Stop Embarrassing Me. In de Netflixshow spelen ze fictieve versies van zichzelf. Volgens Foxx was zijn dochter altijd braver dan haar alter ego in de serie, maar lijkt zijn overbezorgde personage behoorlijk veel op hem.

Zo zorgde hij er ooit voor dat Snoop Dogg bij hem thuis was toen Corinne een nieuwe vlam aan haar pa voorstelde. „Dus ik zei: Snoop, daar is hij. Voel jij hem even aan de tand?”, lacht de acteur, die vertelt dat de vriend van zijn dochter dat prima aan bleek te kunnen.

Jamie heeft naast Corinne nog een dochter, de 11-jarige Annalise. Zij is niet betrokken bij de film.