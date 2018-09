Heleen van Royen weer buiten spel gezet

Heleen postte een foto van haar interview in tijdschrift CataWiki, waarin ze praat over haar expositie van selfies in het Letterkundig Museum. Bij het artikel staat uiteraard een pikante selfie, maar zelfs een foto van een foto van zichzelf delen met fans blijkt tot Heleens verbijstering al onnaceptabel voor Facebook.

Zucht. Tis weer zover. pic.twitter.com/pHo74z5irZ — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) 10 augustus 2014

Vanwege dit. Dit mag niet van Facebook. pic.twitter.com/MxcqadLeV9 — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) 10 augustus 2014

Heleen kreeg vaker op haar virtuele donder van de social media site. Vorig jaar twitterde ze een selfie waarop een heuse tepel te zien was en werd ze door Facebook ook al 24 uur op non-actief gezet. "Ik ben te ver gegaan. En nu zit ik 24 uur lang op de blaren", schreef ze destijds balend.