Uitvaart MAFS-trouwambtenaar Walter Vermeer dinsdag

In het bericht bedankt ze iedereen voor alle steun. „We zijn iedereen super dankbaar voor alle warme berichten en herinneringen aan Walter Vermeer”, schrijft Chantal. Ook maakt ze kenbaar dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt.

Afgelopen donderdag maakte de familie bekend dat Walter is overleden. Een woordvoerder van RTL bevestigde dit en gaf aan dat de familie verder geen uitspraken over de oorzaak van zijn dood wilde doen.

De trouwambtenaar was getrouwd met Chantal en vader van twee kinderen: zoon Dorus en dochter Lola.

In het programma Married at first Sight – waarvan het zesde seizoen afgelopen winter werd uitgezonden – verbond hij veel van de stellen in de echt, waaronder Nick en Maxime (2019), Henk en Chantal (2020), Mick en Daisy en Lars en Lizzy (2021).