Chrissy Teigen jaloers op kont Jennifer Lopez

Toen Jennifer Lopez bekend werd, kwam Chrissy erachter dat een kont er toe doet.

"Ik wist niet dat konten een ding waren tot ik 23 was", vertelt het model in een interview met Esquire. "Toen kwam Jennifer Lopez en mensen vonden haar kont geweldig. Nu moet je een kont hebben. Dat is jammer voor mij."

Door haar Aziatische roots, lukt het Chrissy maar niet om net zo'n enorm achterwerk te kweken. "Hoe meer ik sport en hoe meer ik mijn best doe het groter te krijgen, hoe platter en harder hij wordt.