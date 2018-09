Conchita Wurst boos op datingbureau

Het bedrijf van de Oostenrijker Peter Treichl heeft een advertentie gemaakt met de slogan 'Op wie of wat je ook valt, het zal me worst wezen'. In de advertentie wordt een foto gebruikt van een vrouw die haar baard scheert.

Conchita Wurst, geboren als Tom Neuwirth, is not amused en eist een schadevergoeding van 3600 euro van het datingbureau voor homo's en lesbiennes.

Het bedrijf zegt tegen Shownieuws dat de bebaarde Songfestivalwinnares zich niet zo moet aanstellen. "Dit is een foto die we hebben gekocht van een fotobureau. Het is niet Conchita Wurst. 'Wurst' is gewoon een woord. Iedereen in Duitsland en Oostenrijk kent dat. Het betekent verder helemaal niets."