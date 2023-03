Lady Gaga treedt definitief niet op bij uitreiking Oscars

De zangeres is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste originele nummer met het lied Hold My Hand, van de film Top Gun: Maverick. Lady Gaga heeft aan de producenten laten weten dat ze niet genoeg tijd heeft om een optreden voor te bereiden, omdat ze momenteel bezig is met de opnames van de film Joker: Folie à Deux met Joaquin Phoenix. De zangeres is wel van plan om bij de ceremonie aanwezig te zijn.

Lady Gaga heeft eerder wel opgetreden tijdens de uitreiking van de filmprijzen. In 2016 zong zij bijvoorbeeld het nummer Til It Happens to You uit de documentaire The Hunting Ground. Drie jaar later zong ze Shallow uit de film A Star Is Born, dat de Oscar voor beste originele nummer won.

De vier overige genomineerde nummers in de categorie beste originele nummer zullen wel als gepland worden opgevoerd. Het gaat om Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever), Applause (Tell It Like a Woman), Naatu Naatu (RRR) en This Is A Life (Everything Everywhere All At Once). De Oscaruitreiking vindt zondag plaats en wordt gepresenteerd door Jimmy Kimmel.