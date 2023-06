Ron Fresen getroffen door weemoed na vertrek bij NOS

In een interview met het AD spreekt Ron Fresen voor het eerst in het openbaar over het leven na zijn vervroegde pensioen. Fresen kondigde in oktober 2021 zijn afscheid aan omdat hij kampt met uitgezaaide prostaatkanker. In het gesprek laat Ron weten dat de ziekte onder controle is: „Ik voel me nog steeds superfit, heb fysiek nergens last van.’

Bekijk ook: Ron Fresen lijdt aan ongeneeslijke prostaatkanker

Toch was de diagnose niet de doorslaggevende reden voor zijn besluit te vertrekken uit Den Haag. In zijn privéleven veranderde ook het nodige. Zo stopte zijn vrouw met werken en werd hij voor het eerst opa: „Het was om verschillende redenen een goed moment om van koers te veranderen. Ik was klaar voor mijn afscheid van de topsport”.

Dat neemt niet weg dat Fresen nog geregeld met weemoed terugdenkt aan zijn oude werkplek en de jaren in de politieke arena: „Soms mis ik mijn collega’s en de dynamiek van het werken tegen de klok. Dat stemt weleens weemoedig, maar zonder dat het aan me knaagt.”

Spuigasten

Fresen hoeft het Haagse sowieso niet volledig los te laten. Voor Den Haag FM maakt hij sinds december vorig jaar het radioprogramma Spuigasten waarin met lokale politici en luisteraars de gang van zaken in de stad doorneemt: „Lekker in de luwte, zonder stress. En als het seizoen erop zit, ga ik samen met mijn vrouw een stukje fietsen. Naar Italië. Die tijd heb ik nu.’