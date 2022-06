Hoe klinkt combinatie bluegrass en hiphop?

Video

Rob de Nijs na afscheidsconcert: ‘Zó moest het klinken’

Met grote trots kijkt Rob de Nijs terug op zijn afscheidsconcert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Woensdagavond trad de 79-jarige zanger voor het laatst op. Hoofdredacteur Evert Santegoeds sprak Rob in zijn kleedkamer na afloop van het emotionele concert.