Beverly Hills, 90210-actrice Denise Dowse (64) overleden

„Denise Yvonne Dowse was de meest geweldige zus, een volmaakte en illustere actrice, mentor en regisseur. Ze was mijn allerbeste vriendin en het laatste familielid dat ik nog had”, schrijft Tracey op de Instagramaccount van haar zus.

De actrice was tussen 1990 en 2000 te zien als rector Mrs. Teasley in Beverly Hills, 90210. Recent had ze een rol in de serie Insecure. Ook was Dowse te zien in films als Ray, Pleasantville en Requiem for a Dream.