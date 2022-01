Premium Het beste van De Telegraaf

Meekijken over de schouder van de kunstenaar in Museum Jan Jan Verschoor houdt stijlvol atelier op zaal

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Jan Verschoor toont een van zijn piepschuimmodellen op zaal. Ⓒ Foto Jean-Pierre Jans

Dat beeldhouwer Jan Verschoor (78) een estheet pur sang is, zie je meteen aan zijn zorgvuldig gepolijste, abstracte sculpturen, zijn elegante kleding en je hoort het aan zijn keurige dictie. Het is dan ook geen verrassing dat zijn tijdelijke ’atelier op zaal’ in Museum Jan een stijlvolle werkplaats is en geen rommelhok. „Ik houd absoluut niet van troep.”