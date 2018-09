Mariah Carey ontslaat manager

Volgens het blad Billboard zou de popster ook allang een nieuwe manager hebben, namelijk Kevin Liles. Met hem zou ze al sinds juni al samenwerken.

Dupri laat weten dat de twee het niet overal over eens waren. "Ik stop alles van mezelf in elk project. Maar als mij niet wordt toegestaan te doen wat ik doe, dan weet ik dat het tijd is verder te gaan." Toch ziet Dupri, die ook muziekproducent is, toekomstige samenwerking met Mariah nog wel zitten. "Mariah en ik vinden het prettig samen te werken en blijven in de toekomst geweldige muziek maken."

Het is niet voor het eerst dat Mariah een manager dumpt. In 2013 zette ze Randy Jackson nog aan de kant.