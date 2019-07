Eigen straat Patti LaBelle in Philadelphia

De 75-jarige was aanwezig bij de ceremonie en zei daar volgens zender CBS dat het de mooiste dag van haar leven was sinds de geboorte van haar zoon in 1973. „Ik had nooit gedacht dat dit me zo zou raken”, aldus de muzikante, die opmerkte dat haar ouders nog over de straat die nu haar naam draagt hebben gelopen. „Veel mensen zeggen ’Patti, je zou dit al een tijd geleden moeten hebben gekregen’, maar ik zeg dan: ’Nee, dat is niet zo. Het moest nu gebeuren, nu is het mijn tijd’.”

Patti, die de bijnaam The Godmother of Soul kreeg, bedankte haar fans die naar de ceremonie kwamen en trakteerde ze op een spontaan optreden, waarbij ze haar hit Love, Need And Want You zong.