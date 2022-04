Meidengroep Girls Aloud weer bij elkaar na overlijden Sarah Harding

Nadine Coyle, een van de andere groepsleden, zegt in een interview met OK! Magazine dat de band momenteel iets aan het plannen is. „Ze is nog voortdurend in onze gedachten”, aldus Coyle. „We willen geld inzamelen voor medische apparatuur die helpt om kanker eerder vast te stellen, zodat mensen ook eerder kunnen worden behandeld. We willen zeker iets doen om anderen te helpen.”

Harding overleed begin september op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Ze vormde Girls Aloud van 2002 tot 2013 samen met Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberly Walsh en Cheryl. De groep scoorde ook verschillende hits in Nederland waaronder Sound of the Underground en Jump.

Oorspronkelijk stond dit jaar een reünietournee gepland ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Girls Aloud. Deze werd echter afgeblazen na het overlijden van Harding.